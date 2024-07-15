首个安行街道试点计划完工

耗时约半年打造，位于宏茂桥31街的“安行街道”试验项目正式完工，是首个竣工的“安行街道”试点计划。

陆路交通管理局星期一（7月15日）在脸书贴文透露上述消息时说，其他安行街道（Friendly Streets）试点项目正按照计划进行，也会从今年第三季起陆续完工。

其他四个试点项目位于武吉巴督西、淡滨尼、大巴窑和西海岸。

宏茂桥31街经过改善后，路旁增设了安行街道告示牌，马路漆上显眼的每小时40公里的车速限制图标，提醒驾驶者放慢车速。

为方便行人过马路，除了增设斑马线，陆交局也设置了一些安全岛，缩短行人过马路距离的同时，也鼓励驾驶者放缓车速。斑马线和安全岛都采用“增高”设计，确保和路面平行，让行人，尤其是行动不便者无需下台阶过马路。

与此同时，陆交局也延长了交通灯“绿人”时间，并缩短交通灯转绿的间隔时间，方便行人过马路。

靠近交通灯和行人过道时，路面也漆上绿色标记，提醒驾驶者减缓车速，注意行人。

到2030年，全国所有市镇都会有至少一条安行街道。根据不同的社区需求，安行街道的改善工程包括：设立无障碍人行过道、延长交通灯“绿人”时间并缩短等候时间、增设绿色路面标记或路隆放慢车速，以及改善巴士站设施等。

国务资政李显龙星期天（14日）和宏茂桥集选区议员杰乐及哥本峇鲁区议员郭献川，走访德义区和宏茂桥中心，了解区内经翻新后的设施，包括宏茂桥31街的安行街道。

他在脸书贴文中提到，这些年来，宏茂桥不同地区经过不同的改善和翻新。除了让区内外观更现代化，也有助居民外出活动时更安全方便。当局将继续改善居民生活，将宏茂桥打造成可持续和宜居的市镇。