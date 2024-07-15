首份家庭趋势报告出炉 多数人认为自己家庭坚韧且具抗逆境能力

多数新加坡人认为自己拥有坚韧和具抗逆能力的家庭，而且能与家人和亲戚保持密切关系。

然而，相对于已婚者，以及离婚、分居或丧偶人士，认为自己与家人和亲戚关系密切的单身者，比率相对较少。

社会及家庭发展部在星期一（7月15日）发布的首份家庭趋势报告中说，该部门去年对2000名15岁及以上的国人展开一项调查发现，多数人认为他们的家庭具备韧性（resilience）。

也就是说，多数受访者相信自己与家人有能力适应和应对逆境，共渡难关。抽样数据反映年龄、性别和种族，以及组屋或非组屋住户等特征，具公民人口代表性。

对于家庭韧性指数，调查采用一套名为“华许家庭韧性问卷”（Walsh Family Resilience Questionnaire）的评估工具。问卷共32个问题，主要指标为家庭对克服逆境的信念有多高、是否具备灵活应对挑战的能力和资源，以及沟通与解决问题的能力。

调查发现，在满分为五分的情况下，逾八成受访者的家庭韧性指数达三分及以上。每四人就有一人认为，自己家庭的韧性达四分或更高。

多数受访者：家庭是提供第一线援助的地方

家庭关系方面，多数受访者同意，家庭是提供第一线援助的地方。

65岁及以上受访年长者中，82.5%反映，若有看护或处理日常事务的需要，会寻求家人支援。15岁至64岁较年轻受访者中，93.1%同意照顾父母是他们的责任。

若家人在日常生活上有困难，81.4%受访者愿意定期给予援助。至于财务或情感上的支持，分别有超过87.6%和93.4%的人表示，家人若有需要，他们不吝于提供。

整体上，多数受访者认为自己与家人，以及直系亲属以外的亲戚，维持密切联系，比率分别为86%和67.5%。

然而，单身者与亲属的联系似乎相对疏离，77.6%认为与家人关系密切，比率低于已婚者（91.1%），以及离婚、分居或丧偶者（86.6%）。

至于直系亲属以外的亲戚，53.9%单身者称与他们维持密切联系； 比率也明显比已婚者（75.9%），以及离婚、分居或丧偶者（67.3%）低。