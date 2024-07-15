裕廊西榴梿砸头冲突 蔬果摊主表歉意 2000元水果送街坊

裕廊西摊贩起冲突，有人持刀、有人榴梿砸头，三人被捕，涉事的蔬果摊摊主表示，由于事件造成不便，为表歉意，送出总值2000多元的水果给居民吃。

根据之前报道，事件发生于上星期四（7月11日）晚上7时45分左右，地点是裕廊西91街第964座组屋附近。由于顾客人龙挡路，榴梿摊与蔬果摊的老板起了争执，三人推搡扭打，有人拿榴梿砸头，有人则拿起刀，气氛紧张。

事隔多日，《新明日报》接获消息，涉事的蔬果摊星期天（14日）早上进行酬宾促销，引来大批顾客争购。

记者走访时，涉及冲突的摊主蓝先生（52岁）也在场。他受访时说，摊位不时会做半价促销，打斗事件发生后，他为了向居民致歉，星期天举办水果大赠送活动。

蓝先生透露，他准备了200公斤的榴梿，从早上5时许开始派送，两小时内被一扫而空。另外，他也准备了荔枝、樱桃、西瓜等水果。

“我花了2000多元购入这些水果，半夜12点多就准备派送。”

据观察，星期天早上10时许，有二三十人在档口外领取免费水果或买折扣价水果。

另一个涉事的榴梿摊也在营业，一名员工告诉记者，双方“各做各的”，并不受冲突影响。

针对打斗事件，新加坡警察部队之前受询时表示，到场后逮捕了三名男子，他们的年龄分别为30岁，52岁和58岁，其中两名年纪较大的人受伤送院。