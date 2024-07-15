去年托儿托婴服务中位数费用减少

获政府资助的学前教育中心调低收费顶限，托儿和托婴服务的中位数费用去年进一步降低，加上政府津贴，一般家庭的学前费用支出减少。以主要业者学前中心托儿费来说，去年占中等收入家庭月入的3.1%，低于2019年的4.6%。

根据社会及家庭发展部星期一（7月15日）发布的首份《家庭趋势报告》，去年的托儿服务中位数费用相比过去四年有所减少，政府近年来给予父母的津贴，以及对学前中心设定的收费上限（fee caps），有效让托儿中位数费用维持在稳定水平。

为确保学前教育中心费用维持在家长可支付的范围，政府除了对主要业者及伙伴业者经营的学前中心，设定收费上限，也在2020年加强了给予各收入层的额外津贴，并将可获取津贴的家庭收入顶限从7500元调高至1万2000元。

主要业者及伙伴业者学前中心的全天托儿服务收费上限因此在2023年进一步降低，新加坡公民的托儿中位数费用从2019年的800元减至2023年的720元。

至于托婴服务，新加坡公民的中位数费用也从2019年的1275元，减至2023年的1235元；主要业者学前中心的全天托婴服务费，去年占了中等收入家庭月入的5.9%，低于2019年的7.5%。

过去10年，全天托婴名额增加近两倍，从2013年的5257个，增至2023年的1万4580个。全天托儿名额则增加超过一倍，从2013年的9万6340个增至2023年的19万4972个。三岁至四岁幼童的学前中心入学率（cohort enrolment），也从2013年的75%增至2023年的90%。