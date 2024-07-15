14岁男生和33岁女前公务员因以哈冲突自我激进化 接内安局限制令

本地一名14岁中三男学生和一名33岁女前公务员因为自我激进化，分别在今年6月和7月接到内部安全局发出的限制令。

这两人自我激进化的导火索都是以哈冲突。14岁男生是迄今接到限制令最年轻的青少年，33岁前公务员安娜蒂亚（An’nadya binte An’nahari）则是第二个因自我激进化被内安局采取行动对付的公务员。

内安局星期一（7月15日）发文告说，14岁男生渴望为“回教黑旗军”（Black Flag Army）而战，并考虑在新加坡发动袭击；安娜蒂亚曾在一家法定机构担任经理，她坚定地支持回教激进分子和恐怖组织网络“抵抗轴心”（Axis of resistance，简称AOR，包括哈马斯、卡桑旅、真主党和胡塞武装），主张对以色列人和犹太人使用暴力。

根据内安局文告，男生是在去年10月7日以哈冲突爆发后，在网上广泛接触到有关亲哈马斯的内容和新闻后，短短几个月内就自我激进化，还曾经尝试影响他的同学，但没有成功。

为了准备加入回教黑旗军，男生也开始严格遵守种族隔离主义思想，例如他认为伊斯兰法是禁止庆祝生日，也不允许与女同学交谈。他还准备做兼职工存钱到阿富汗。

当局至今为止的调查显示，男生是单独行动，家人并不知晓他被激进化，不过有注意到他日渐严重的分离主义思想，但不认为应该为这些思想寻求介入和干预。

尚穆根：自我激进化只用了几个月 最年轻内安法触犯者让人担忧

内政部长兼律政部长尚穆根星期一（7月15日）中午在内政部大楼接受媒体访问。（海峡时报）

内政部长兼律政部长尚穆根星期一中午在内政部大楼接受媒体访问时指出，男生从搜寻以哈冲突信息到想要在本地发动攻击和影响同学的激进化过程只用了几个月，而且他也是最年轻的内安法触犯者，让人担忧。

尚穆根也强调：“内安局将对任何支持、鼓吹或准备实施暴力的人采取行动，无论对方如何为暴力行为辩解，也无论暴力行为发生在何处。”

安娜蒂亚最初被安全机构注意则是在2021年5月。她当时在网上发表的内容有可能煽动社会不和谐。她当时没有表现出激进倾向，并在当局的建议下，删除了网络帖子。

33岁前公务员互联网活动引起当局关注

2024年4月，安娜蒂亚再次因互联网上的活动而引起关注，其中包括威胁袭击和杀害以色列人。她也积极参与几个支持AOR的社媒小组，表明自己是一个新加坡人，并公开支持AOR和其暴力行动。

她经常表达对以色列和犹太人的敌意，向他们发出暴力威胁，以及呼吁对新加坡采取暴力行动。

2024年3月，安娜蒂亚接受邀请，成为一个外籍人士设立的新社媒频道的管理员。她已经不是法定机构的雇员。

尚穆根指出，安娜蒂亚知道她在网上的活动是违法的，对公务员来说也是不可接受的，所以她向同事隐瞒了她的极端主义观点和活动。

他也说：“支持‘抵抗轴心’的暴力行为，和转发它们的宣传资料，是让人担忧的行为，也存在安全风险，因此当局援引内安法向两人发出限制令。”

两人在受限制令约束期间必须遵守若干条件和限制，比如不能在未经内安局局长批准的情况下搬家、更换工作或者离开新加坡。