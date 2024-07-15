去年结婚人数减3.7% 离婚者略增0.2%

去年本地喜结良缘的伴侣比2022年减少了3.7%，但根据五年移动平均数显示，整体婚姻状况趋向稳定，选择在结婚十周年前解除婚约的夫妇占比下降。

社会及家庭发展部星期一（7月15日）发布的首份《家庭趋势报告》数据显示，比起2022年注册结婚的2万9389对新人，2023年注册结婚的新人略减3.7%，有2万8310对。2022年是我国自1961年统计和发布婚姻数据以来，最多新人注册结婚的一年；那年本地大幅放宽防疫措施，更多情侣得以共结连理。

报告指出，民事婚姻（civil marriage）下降的主要原因是25岁至34岁的男性，以及20岁至29岁的女性结婚人数大幅减少。与前一年相比，去年注册结婚的25岁至29岁以及30岁至34岁的男性，分别减少了7.8%和4%。注册结婚的20岁至24岁以及25岁至29岁的女性，则分别减少了9%和6%。

回教婚姻也减少，主要是因为有更少20岁至29岁的回教男女注册结婚。

越来越迟婚 首次结婚男女年龄中位数为31岁和29.5岁

本地人也越来越迟婚，去年首次结婚男女的年龄中位数分别为31岁和29.5岁，比10年前的首次结婚男女的30.2岁和28.1岁年龄中位数高。

新加坡统计局星期一发布的数据显示，去年有7118对夫妇离婚或宣告婚姻无效，比起2022年的7107对离婚夫妻，多了0.2%。整体而言，2014年至2022年间的离婚数量相当稳定。

《家庭趋势报告》显示，婚姻未满10年就解除婚约的累计比率（cumulative proportion）下降。在2012年注册结婚的夫妇，婚姻未满10年就解除婚约的累计比率为15.3％。相比之下，在2005年注册结婚的夫妇，未满10年解除婚约的累计比率则为17％。