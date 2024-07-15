《每日新闻》前总编辑萨阿特受委少数种族权利总统理事会成员

尚达曼总统委任新加坡回教理事会主席萨阿特·阿都拉曼为少数种族权利总统理事会成员，任期三年，星期一（7月15日）生效。

萨阿特·阿都拉曼（Mohamed Sa’at Abdul Rahman）在媒体业有领导经验，曾是马来报《每日新闻》总编辑，去年卸任后目前任《每日新闻》资深顾问（特别项目）。

总统府星期一发文告宣布新获委和重新受委的理事会成员。

重新受委的成员包括欧思曼（Othman Haron Eusofe）、陈庆珠、巴里·德斯加（Barry Desker）、菲立·惹耶勒南（Philip Jeyaretnam）、释广声和赛哈山（Syed Hassan bin Syed Mohamed Bin Salim Al-Attas），任期三年，即日起生效。

少数种族权利总统理事会于1970年成立，每当政府向国会提交新法案之前，都须交由理事会审议，以确保各项法案的条文不会损害或影响少数族群的权利。

理事会有18人，主席和成员人选由总统在听取内阁建议后委任。主席和永久成员是终身任命，其他成员的任期均为三年。

理事会主席是梅达顺大法官，现任的五名永久成员是国务资政李显龙、荣誉国务资政吴作栋、内政部长兼律政部长尚穆根、前内阁部长丹那巴南以及前国会议长阿都拉。