美国联邦储备局释出强烈降息暗示推动美国隔夜股上涨，道琼斯指数和标普500指数在星期一（7月15日）创下盘中历史新高。

美联储主席鲍威尔在华盛顿特区经济俱乐部演讲时指出，近期的通货膨胀数据有所改善，他有信心通胀正在缓解。

这番言论提振投资者信心，推动道指收涨0.53%，报40211.72点；纳斯达克指数上升0.40%，报18472.57点；标普500指数涨0.28%，报5631.22点。

新加坡海峡时报指数星期一微涨2.11点或0.06%，闭市报3499.89点。

星期二（16日）可关注的股票：

1.全民牙科（Q&M Dental Group）与AR Dental Supplies公司股东的纠纷获得解决，新加坡国际调解中心（Singapore International Mediation Centre）裁决全民牙科胜诉。

全民牙科在2013年收购AR Dental的70%股权，之后根据买卖协议要求持有剩余30%股权的原股东回购70%的股权。调解中心裁决AR Dental的股东支付535万令吉（约154万新元）的派息、840万令吉回购股权和这笔回购金额每年10%的利息。

2. Elite英国房地产投资信托（Elite UK Reit）的独资子公司Elite Gemstones 获得1亿3500万英镑（2亿3530万新元）的贷款。这笔贷款将用来为现有贷款进行再融资。

3.思腾控股（V2Y Corp）在开市前要求暂停交易以便在稍后公布一项消息。

4.新航（SIA）发布的6月运营报告显示，在学校假期和夏季旅游支持下，集团客运量同比增长了7.2%，客运运力增加11%。整体载客率为87.4%，其中新加坡航空和酷航分别为87.1%和88.7%。两者当月载客近320万人次，同比增长9.7%。

货运方面，受电商需求拉动以及海运中断和港口拥挤等因素影响，货运量同比增长24.9%。货运运载率达到58%，比去年同期高出6.4个百分点。

5.扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）闭市后宣布，集团已与中国江苏省靖江市地方政府签订框架协议，将收购当地经济技术开发区约1300亩土地的使用权，来建立一个新的清洁能源船舶制造基地。集团计划在未来两年内投资约30亿元人民币（约5亿5000万新元）来完成这个项目。