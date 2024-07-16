黄永宏会见美防长奥斯汀 两国签数据分析和人工智能合作意向声明

正在美国访问的国防部长黄永宏医生会见了美国防长奥斯汀，两国代表也签署一份在数据、分析和人工智能方面合作的意向声明。

国防部星期二（7月16日）发文告说，黄永宏在新加坡时间星期二前往五角大楼会见美国防长奥斯汀。两人重申了新加坡与美国之间良好的双边防务关系和互惠伙伴关系。

两位领导人还讨论了美国在亚太地区的存在和参与。黄永宏对美国长期以来支持新加坡武装部队在美国的训练，及购买和使用F-35战机，表示感谢。

黄永宏和奥斯汀也讨论了在人工智能等新兴技术领域的双边合作。两人也欢迎新加坡国防部副常任秘书（科技）姚志龙准将，及美国国防部首席数码和人工智能官普拉姆（Radha Iyengar Plumb），近期分别代表新美两方签署在数据、分析和人工智能方面合作的意向声明。

根据这份意向声明，双方确认了重点合作和学习领域，如在负责任的人工智能、质量数据和人才管理方面展开合作。

文告指出，意向声明以两国长期的国防技术合作为基础，并符合两国在2005年达成的安全战略框架协定，以及2015年签署的加强防务合作协定，即两国同意在新兴、先进及特定领域展开合作，并在现有的军事、政策、战略、技术和非传统安全领域，进一步加强防务合作。

黄永宏说，在帮助军队在当今数码战场获得竞争优势上，人工智能变得越来越重要。“我很高兴新加坡和美国正在密切合作，以加速和扩大在军事应用上采纳人工智能。”

黄永宏抵达五角大楼时受到仪仗队欢迎。他在7月15日至18日出访美国期间，除了会见奥斯汀，也将于星期三（17日）在阿斯彭安全论坛上发言。

阿斯彭安全论坛是一年两次的安全与外交政策会议，汇集国防界杰出领袖和关键人物。论坛自2010年起每年夏季在美国科罗拉多州阿斯彭举行，自2021年起每年冬季在华盛顿特区举行。