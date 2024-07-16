涉网上卖假金砖行骗 三男被捕

涉一系列卖假金砖骗局，三名男子被警方逮捕，其中一人星期二（7月16日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期二凌晨发文告说，当局从7月11至14日之间接到至少三起报案，受害者皆在Carousell购买金砖，付款后才发现被骗。这几起交易涉及的款项至少2万元，当中相信有人以一只价值3万5000元的手表与卖家“交换”金砖。

警方提供的聊天信息截图显示，骗子在Carousell以1万元的价格出售重100克、标榜着含金量达999.9的纯金砖。其中一名受害者在完成交易后，将金砖带到一间金饰店确认真伪，结果被告知是假货，于是报警处理。

中央警署警员在接获报案后展开调查，确认三名涉案男子的身份后，于星期一（15日）将他们逮捕。当局在捉人的同时也起获至少3800元现金、一些文件和三块假金砖作为证物。

其中一名22岁男子星期二将在共谋欺诈的罪名被控上法庭，若罪名成立，可面对最长10年监禁和罚款。另外两名年龄皆为25岁的男子则正在协助调查。

警方指出，当局严厉看待任何涉及诈骗或欺诈案件者，违例者将被绳之于法。公众也应慎防这类骗局，应从正规、经授权且信誉良好的商家购买商品。付款前，也可请专业人士验明高价值商品的真伪和价值，再进行交易。