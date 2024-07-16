海指周二早盘跌0.26% 扬子江船业猛涨近7%

亚洲部分股市情绪受到中国最新经济数据不如预期的影响，新加坡海峡时报指数在星期二（7月16日）早盘滑落9.17点或0.26%，报3490.72点。

IG亚洲市场策略师叶俊荣说，市场预测美国总统候选人特朗普被枪击后的胜选概率加大，改而购入较稳定的投资工具，使到美元和长期的美国国债收益率走强。

可是亚洲股市却受到中国星期一公布的经济数据影响。中国6月零售销售指数扩张2%，是去年12月以来的新低，也低于市场预测的3.3%。

截至中午，香港、上海和悉尼股市分别滑落1.37%、0.21%和0.18%；东京和首尔则分别上升0.43%和0.14%。

新加坡交易所全场交易量达5亿5835万股，交易总额为5亿6980万元；上升股195只，下跌股266只。

扬子江船业（Yangzijiang Shipbuidling）股价在星期一（15日）宣布在中国的新开发项目后，于星期二早盘猛涨6.96%至2.46元，有大约2293万股转手，是交易最活跃的股之一。

集团收购中国江苏省靖江市经济技术开发区约1300亩土地的使用权，来建立一个新的清洁能源船舶制造基地。集团计划在未来两年内投资约30亿元人民币（约5亿5000万新元）来完成这个项目。

其他上升股包括怡和控股（JMH）和新电信（Singtel），分别上升1.03%和1%，报36.32美元（48.82 新元）和3.04元。

跌幅最大的海指成分股包括丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust） 、华侨银行（OCBC）和云顶新加坡（Genting Singapore），分别滑落1.5%、1.31%和1.15%，报1.31元、15.13元和0.86元。