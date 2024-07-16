频偷窃称因患精神疾病 青年监13个月又12周

前科累累，到处偷近万元商品的青年，称儿时被父母虐待，16岁离家出走，自小进出心理卫生学院，认为自己偷东西是因患精神疾病，赃物其实都囤放在家中。

被告王伟俊（24岁）共面对16项控状，包括偷窃、擅闯以及抵触杂项（公共秩序和滋扰）法令的罪行。

他星期一（7月15日）承认其中七项，被判坐牢13个月又12周。

根据控状，被告从去年5月到今年5月之间到处行窃，包括尾随他人进入健身房偷走对方的钥匙卡和到数家购物中心的多家商店顺手牵羊，偷走的物品总价值至少9922元。

保释期间两度行窃

被告于今年3月29日偷窃时被逮个正着，当场被捕，4月13日被控。怎料，被告在保释期间又两度行窃。警方今年5月15日突击被告的家，查获8933元的失窃物品。

没有代表律师的被告求情时称自己童年不幸，被父母虐待，导致他患上抑郁症和焦虑症。

被告称患精神疾病导致偷窃

他称16岁就离家出走，自认会偷窃是因精神疾病导致，也指偷来的东西都没有卖掉或是拿来用，全部都囤放在他租的房间里。

被告称希望能重新开始，与父母和解，并找到稳定的工作，希望法官从轻发落。

主控官则指被告前科累累，过去两年都曾因偷窃被控，2022年偷的物品总值约2600多元，去年偷的物品总值约7000多元，数额越来越大。

控方也指被告虽被诊断患反社会型性格障碍，但并非导致他犯罪的因素。此外，被告还在保释期间继续干案，因此应当严惩以达阻吓作用。