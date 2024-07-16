勿洛组屋公共区域遭破坏 天花板受损电线脱落

勿洛组屋公共区域疑遭人破坏，天花板横梁石灰剥落、电线掉落、墙壁出现涂鸦，议员与市镇会报警。

这起破坏事件发生在上星期四（7月11日），地点是勿洛北通道的Bedok Beacon第222A座组屋的3楼社区客厅（community living room）。

东海岸集选区议员陈杰豪日前在脸书发文，称有人在上述组屋破坏公物。根据他附上的照片显示，社区客厅的天花板横梁石灰剥落、电线脱落，碎片掉落满地。

陈杰豪指，这种破坏令他感到难过，并已就此事报警。

根据线索，记者走访时，发现该区域被围起，散落在地上的物品已被收拾，但仍未展开修复工程。据观察，天花板有五处受损，其中四处是横梁部分的石灰，一处则是墙壁。另外，还有一处墙壁遭人涂鸦。

记者也发现，有人在附近草丛乱扔垃圾，留下食物包装纸。

附近居民受访时说，近期有不少青少年聚集在社区客厅，并在墙壁上涂鸦，她曾在两个月前报警，举报这群青少年。“除了涂鸦，他们还大声喧哗，甚至在那里喝酒抽烟，还吸电子烟。”

她说，家中还有一个两岁的女儿，因此不敢把大门打开。“他们还曾经恶作剧，踢我家的铁门。当时我丈夫很生气，追出去大骂。”

东海岸市镇理事会发文说，承包商正在进行必要的维修工作。“市镇理事会对损坏公共财产和社区空间持严肃态度。我们敦促任何可能有信息的居民站出来协助警方进行调查。”