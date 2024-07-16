XTransfer获新加坡金管局大型支付机构执照

XTransfer获新加坡金融管理局（MAS）大型支付机构执照（MPI）的原则性批准，可在本地提供包括开户、本地汇款、跨境汇款、电子货币发行等服务。

XTransfer是B2B跨境贸易支付平台，星期二（7月16日）宣布获得金管局对大型支付机构（MPI）执照申请的原则性批准。

文告指出，在获得MPI牌照后，XTransfer将在新加坡推出综合电子商务钱包服务， 旨在为外贸中小企业提供快速开户、便捷充值、灵活货币兑换、以及高效的定制化跨境收付款等解决方案。同时，这项服务或也促进本地与中国中小企业间的贸易往来，并使本地企业与其他国家的外贸交易更加便利。

XTransfer创办人兼首席执行官邓国标说：“我们非常高兴能获得新加坡金融管理局的原则性许可， 这对我们来说意义重大，将有助加强我们在新加坡和区内的市场地位。未来我们将加快落实本地服务方案，更好服务新加坡中小企业，再辐射至东南亚区内，利用科技协助中小企业高效地参与全球贸易，提升全球竞争力。”

XTransfer成立于2017年，总部设于上海，并在新加坡、英国、日本等地设有分支机构。目前公司已获得香港、英国、美国、加拿大等地的支付执照，自成立以来已拥有45万企业客户，为中国行业内第一平台。