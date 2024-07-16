五岁男童用餐误食钢丝 摊贩：要我怎样？

五岁童吃白米粉时误食钢丝，父母当场与摊贩理论，指对方态度差，还反问“你要我怎样？”

事主周女士（35岁，行政人员）告诉《新明日报》，上星期天（7月14日）晚上7时左右与前夫和两个儿子到榜鹅通道第653A座底层咖啡店的一个摊位吃晚餐，当时他们点了一道“海鲜白米粉”。

“五岁小儿子吃第一碗的时候并无异样，但吃第二碗时却说‘里面痛’。他爸爸用手指抠他的口腔和上颚，但儿子还是说‘里面痛’。”

周女士说，之后她起身将儿子的头仰起查看，才发现有类似钢丝的东西卡在喉咙，急忙用手指抠喉，让他把异物吐出。

她说，钢丝约有一公分长，情急之下没心思拍下证物，而前夫则当场找摊贩理论。

周女士前夫转述，摊贩态度欠佳，还说了一句“你跟我讲了，你要我怎样？”，让两人气煞，甚至表明不会再光顾该摊位。

“我不喜欢将事情闹大，只是希望对方多加留意。对方应该道歉或主动关心的，但是都没有，反而说了这么一句话。”

周女士补充，庆幸儿子没有吞下钢丝，也担心其他顾客遇到类似情况。

称忙碌语气重 摊贩愿退款



摊贩称立即通知厨房改善，愿退款给事主。

记者星期一（15日）下午走访涉事熟食摊“陈记”，摊贩许爱珠（52岁）说，每处理一道菜肴后，一般会用洗碗钢丝刷洗锅。

她说事发时正值用餐高峰时段，因此语气可能稍重，让对方误解。

“我们承认错误，并没要推卸责任。当时可能也忙，没有这么十分关注他，但绝对没有不理睬对方。”

许爱珠也说，当时有问对方应该要怎样，但对方说完后转头就走。

“他没给我解释机会。我们未来会多加留心的。”

许爱珠事后交代厨房多加留意，也说愿意退款给事主。

但周女士说，她在意的不是金钱，而是对方做生意的待客之道。