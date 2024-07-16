新科技提升国庆礼包包装效率 人力减30%

为提高国庆庆典礼包的包装速度，国庆庆典礼包委员会采用了新科技，减少了30%的劳动力。

除了自动化包装线，以及自主移动机器人，今年委员会新采用一种可穿戴的外骨骼（exoskeleton）装备，帮助参与包装的武装部队人员减轻在工作中关节和肌肉的负荷，让搬运工作更安全。

今年委员会新采用一种可穿戴的外骨骼装备，帮助参与包装的武装部队人员减轻在工作中关节和肌肉的负荷，让搬运工作更安全。（林明顺摄）

从6月底开始，国庆庆典礼包委员会就开始进行礼包包装工作，每次安排约70名武装部队人员。包装工作并不是每天进行，因此他们在其他日子仍会继续日常训练并可以休假。每天大约完成1万个礼包，整个包装过程大概持续六到七个星期，目标是在8月初完成30万个礼包。

国庆庆典礼包委员会成员海德（Muhammad Noor Hyder Bin Zaini，20岁）第一次尝试佩戴外骨骼装备，他受访时说：“箱子重10公斤，穿上外骨骼后感觉很轻，大约只有原重量的一半。刚开始穿戴外骨骼大约花了20分钟左右，但之后就很快适应了。穿久了感觉它就像身体的一部分，不会感到不舒服或难受，而且每次使用一到两个小时后会休息。”

国庆庆典礼包委员会主席林峻豪少校（36岁）受访时强调，未来将引入更多自动化系统以提高产量并减少人工。

他说：“目前，人工包装线和自动包装线的产量相同。然而，由于我们必须确保自动包装线的稳定运行，因此其速度较慢，尚未达到最佳速度。未来的目标是通过改进系统并引入更多技术来提高产量。我们计划在未来两年的国庆庆典中实现这些改进。”