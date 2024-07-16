今年上半年 新中双向乘客量居樟宜机场榜首

樟宜机场往返新加坡和中国的乘客量，连续五个月超越或相当于2019年冠病疫情前的水平。今年上半年，新中双向乘客量占机场总乘客量约11％，其中，最快速增长的三大城市依次为上海、厦门和昆明。

双向乘客量包括出入境和中转乘客。

新加坡樟宜机场集团市场业务发展副总裁白圻伟回答《联合早报》询问时说，今年上半年，新中双向乘客量位居樟宜机场榜首，达370万人次，比2019年同期多了约10万人次。

今年2月的新中双向乘客量是2019年同期的108％，3月达111％，4月持平，5月是104％，6月为103％。

白圻伟说，新加坡和中国今年2月落实30天互免签证后，促使樟宜机场新中双向乘客量攀上新高点。航班运力的增加也带动了乘客量的增长。樟宜机场目前有15家航空公司飞往中国29个城市，每周共计426个航班。

他透露，今年上半年，双向乘客量最高的五大中国城市为上海、广州、北京、深圳和厦门。厦门是在2020年首次超越成都，晋升双向乘客量最高的五大城市之一。厦门在2019年排名第七。

至于增长最快的城市，白圻伟说，过去半年，若根据乘客人次，上海的增长最快，其次是厦门、昆明、南京和深圳。当中，往返新加坡和上海的乘客量已经突破100万人次。2019年同期，往返新加坡和上海的乘客量约82万人次。

他也提到，若根据增长幅度，昆明的乘客量增幅最显著，比疫前高了超过80％。

“一线城市，如北京、上海和广州继续受旅客欢迎，但一些知名度比较低的城市，如宁波和无锡等，也越来越受欢迎。加上南京和重庆，这些城市的乘客量有上涨趋势，反映了它们的吸引力。”