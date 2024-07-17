新电信支持Intouch与GULF公司合并 将获得4亿元收益

新电信（Singtel）宣布支持泰国挂牌公司Intouch Holdings和海湾能源开发公司（Gulf Energy Development）合并成一家新公司，并表示这将简化新电信在泰国联号亿旺资讯服务公司（AIS）的持股，去除Intouch作为中介控股公司。

新电信星期二（7月16日）晚上文告说，新电信和海湾目前分别持有Intouch的24.99％和47.37％股权，Intouch则持有亿旺的40.44％股权。亿旺也是泰国挂牌公司。

文告说，作为交换，新电信将获得新公司约9％的股份，新公司有望成为泰国规模最大、流动性最高的上市公司之一。新电信还将从此次合并中获得约4亿新元的收益。交易完成后，新电信将评估它在新公司股份的选择，因为新电信将继续作为泰国的长期投资者，同时积极管理资本，为股东创造价值，这符合新电信的“Singtel28”战略。

新电信集团首席财务官蓝道义说：“多年来，作为Intouch的主要股东，新电信和海湾能源一直致力于简化Intouch的多元化控股结构。我们认为简化亿旺的股权结构符合股东的最佳利益，并支持这一举措。我们一直倾向于直接持有我们联号公司的股份，这次合并是朝着正确方向迈出的一步。除了Intouch将提议提交董事会批准的每股4.50泰铢特别股息外，我们还有机会通过此次交易增加我们在亿旺的23.3％直接持股，亿旺一直是一个强大的品牌和业务。”

作为交易的一部分，新电信将与海湾、Intouch和海湾的大股东萨拉·拉塔纳瓦迪（Sarath Ratanavadi）共同参与一项有条件自愿收购要约，以每股216.3泰铢的价格收购亿旺的所有其他公开流通股。新电信将获得接受此要约的首5％亿旺股份，它可收购的股份数量最高不超过亿旺股份的10％。目前，公司无意将亿旺私有化。

蓝道义补充说：“自25年前首次投资亿旺以来，泰国一直是新电信在东南亚地区的重要市场。随着泰国数码化和第五代流动电信（5G）的快速普及和移动行业回归更可持续的结构，我们看到了良好的增长潜力。我们预计亿旺将通过实施固定移动汇合战略来加强地位，以更广大的提供数码服务。我们将继续与泰国合作伙伴一起投资亿旺，以帮助加速泰国的数码化转型。”

这个合并交易预计将于2025年第二季完成，但须获得常规的监管部门批准、Intouch和GULF股东批准以及满足合并协议中的先决条件。

新电信股价星期二涨1.33％，闭市报3.05元。