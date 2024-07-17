市场对美国联邦储备局在9月降息的预期加大，推动美国隔夜股进一步上扬。

刚公布的美国6月零售销售数据与前个月持平，交易员预测美联储在9月降息的概率升至100%。

道琼斯指数星期二（7月16日）收涨1.85%，报40954.48点；纳斯达克指数上升0.20%，报18509.34点；标普500指数收升0.64%，报5667.20点。

新加坡海峡时报指数下跌11.98点或0.34％，收报3487.91点。

星期三（17日）可关注的股票：

1.生命品牌（LifeBrandz）将对公司的业务组合展开检讨，包括进行集资活动或其他企业行动，或对旗下公司和餐饮店进行重组。

2.卓越自动系统（Advanced Systems Automation） 接到联达科技（ASTI Holdings）发出的索偿信，要求 公司最迟在8月6日付清款项，否则联达科技会入禀法院要求将 卓越自动系统清盘。

3.新电信（Singtel）宣布支持泰国挂牌公司Intouch Holdings和海湾能源开发公司（Gulf Energy Development）合并成一家新公司，并表示这将简化新电信在泰国联号亿旺资讯服务公司（AIS）的持股，去除Intouch作为中介控股公司。

作为交换，新电信将获得新公司约9％的股份，新公司有望成为泰国规模最大、流动性最高的上市公司之一。新电信还将从此次合并中获得约4亿新元的收益。