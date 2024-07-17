工人党公布党职新名单 林志蔚任青年团主席

国会最大反对党工人党星期二（7月16日）举行新一届中央委员会会议，盛港集选区议员林志蔚副教授出任工人党青年团主席，6月30日党选重回中委的前国会议员李丽连则受委工人党传媒组副主席。

曾在2020年大选竞逐马林百列集选区议席的莫哈默法理（Fadli Fawzi）则获增补进入中委，并出任工人党副组织秘书。工人党新一届中委有15位成员。

工人党星期三（17日）公布新一届中委职务，其他中委的党职没有变动。

阿裕尼集选区议员莫哈默费沙留任工人党副主席，财政由盛港集选区议员何廷儒担任、副财政是曾竞逐马林百列议席的许金桂，后港区议员陈立峰继续担任组织秘书。

除了莫哈默法理，陈立峰的另外三名副手分别是曾竞选东海岸集选区议席的符策涫，以及未曾参加大选的汪文耀和陈广顺。

工人党政策研究组主席仍是阿裕尼集选区议员严燕松，副职由林志蔚兼任。工人党传媒组主席仍是盛港集选区议员蔡庆威。

工人党6月30日中委选举时已经选出最高党职，林瑞莲和毕丹星分别蝉联党主席及秘书长。

工人党前秘书长刘程强仍是中委成员，但他没有出任党职。

工人党青年团主席原本是曾参选东海岸议席的佘雪玲，她2023年因婚外情丑闻退党后，青年团主席由许金桂兼代。