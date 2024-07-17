审计署：社会及家庭发展部和幼培署发放育儿津贴程序待改进

社会及家庭发展部和幼儿培育署虽然就发放各项育儿津贴的程序，制定了主要的监管措施，但仍须改善数项程序，包括加强监督和侦测不合格的索偿和潜在违规行为。

审计署星期三（7月17日）发布了2023／2024财政年度审计长报告，其中包括对社会及家庭发展部，以及幼培署管理的指定育儿措施进行主题审计。

接受审计的计划包括社会及家庭发展部管理的政府支付的产假、婴儿花红奖励计划下的儿童培育户头补贴，以及幼培署管理的托儿和托婴津贴、幼稚园学费援助计划（简称KiFAS），以及主要业者与伙伴业者计划下的资助。

根据报告，政府在2021年4月1日至2023年6月30日在上述计划下，共发放45亿5000万元。家长或监护人在上述期间从儿童培育户头提取的金额也接受审计，总提取金额为14亿9000万元。

审计署指出，尽管社会及家庭发展部和幼培署对发放津贴制定了各阶段程序和监督措施，也落实了不少良好做法，但仍有几个方面有待改进。

这包括进一步提升监督措施，加强对不合格索偿以及潜在违规行为的检测和确保儿童培育户头的提取合乎规定、检讨是否要制定额外程序，以加强对申请津贴或索偿的处理。

其他待改进的方面还有加强对学前教育中心的监督，确保业者提呈审计报告后，才向他们发放各项幼儿津贴计划下的资助。此外，幼培署也应确保准时完成对主要业者和伙伴业者的年度审计，以便及时跟进问题和向业者发放资助。

社会及家庭发展部：对26起或滥用政府支付产假的情况报案

社会及家庭发展部和幼培署做出回应时说，所有疏失都已得到解决，当局也采取进一步行动，加强对补助和津贴发放的管控。

其中针对政府支付的产假，社会及家庭发展部和幼培署指出，雇主不应该为非合法雇员提出索偿，或申报的工资高于员工实际工资，社会及家庭发展部已对26起可能滥用的情况报案，以及不让违例雇主继续索偿。

社会及家庭发展部也对未经批准从儿童培育户头提取款项的案例采取行动，这包括提取资金购买成人墨镜等不符合规定的物品，并已就六起有犯罪嫌疑的提取案例报警。

被发现滥用儿童培育户头款项的监护人，必须将所提取的金额偿还给有关户头。授权接受款项的机构如果没有遵守查核和维持良好记录的义务，将被罚款或暂停营业。