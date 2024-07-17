审计署：学校建筑工程合同有疏失 教育部追回部分工程款并已报警

审计署抽样检查学校建筑工程合同时发现多处管理疏失，这些疏失导致教育部向承包商多支付了31万7100元的工程款，教育部已追回当中的6万8000元。审计署也对合同中一些未列出价格项目的报价存疑，教育部接获通知后已经报警。

审计署星期三（7月17日）发表2023／2024财政年度审计长报告，报告已在7月2日呈交尚达曼总统，并在星期二（16日）提呈给国会。

一些部门机构程序发现有疏失

审计署审计了包括所有16个政府部门和八个国家机关的政府财务报表账目，以及三个法定机构、四家国有企业和其他两个账户的财务报表。审计长对这些财务报表出具了无保留的意见，但审计署在教育部、国家公园局、建设局以及圣淘沙发展局的采购与合同管理程序中发现了疏失。

根据报告，审计署对两所小学和一所初级学院的三个建筑工程合同进行抽样检查时，发现这三个总值1亿7180万元的合同在管理方面均存有疏失，包括在调整工程项目之后才寻求批准，合同估值程序不完善，以及为还没完工或不符合合同的项目支付费用。

审计署对工程项目变更估价的抽样审核中发现，其中55处没有妥善估价，包括使用错误的费率和/或数量，未扣除未完成项目的成本，以及为没有在现场安装的项目付费。教育部为此可能多支付了9万8700元。

进行现场抽查时，审计署也发现教育部为没有进行或未遵照合同需求展开的工程付费，总额达到21万8400元。其中包括为900个未曾安装的学生储物柜支付4万9400元。

工程顾问或承包商或涉虚假报价 教育部已报警

审计署抽样审计位列价格项目的报价时，发现其中230个的估价可能有问题。教育部已经为此报警。

对此，教育部星期三在发给媒体的声明中说，受委任的工程顾问或承包商可能涉及提交虚假报价的不正当行为，当局已经报警，由警方展开调查。

“教育部对不当报价持零容忍态度，并希望工程顾问和承包商也能秉持相同的立场。教育部也将通过定期分享会和相关课程继续培训官员，以发现工程顾问和承包商在报价过程中可能的不当行为。”

教育部已向未遵守工作程序的工程顾问发出严厉警告，并说这些工程顾问的疏失，将在建设局评估工程顾问时纳入考量。当局也会加强现场监督与检讨，以及聘用更多专业人员，核对评估工程顾问所使用的报价与计算的合理程度。

审计署：公共部门应加强三方面管理

审计署也说，公共部门整体应加强采购与建筑合同、津贴发放，以及收款这三个方面的管理。

这包括在招标书与合同中清楚列出承包商所需交付的商品和服务，机构在管理合同时也应行使尽职管理并充分监督承包商，以及只为已完成的工程付费。

各机构也应为津贴发放设立监控措施，检测不符合资格的申领以及可能出现的不当行为。审计署建议，采用数据分析技术提升各机构对所发放津贴的监督能力，以及发现异常情况。审计署也说：“津贴评估小组成员的利益冲突声明程序也应完善，确保评估过程的公平。”

审计署也指出，费用的收取也应准时准确，并严密监控欠款情况，迅速采取行动追回拖欠款额。

财政部：各机构负责人将彻底审查每个案例

财政部星期三发声明回应时指出，审计长对政府财务报表出具了无保留意见的审计报告，这是对政府账目在所有重要方面都依法编列，而且公共资金得到妥善核算的独立验证。

“政府高度重视审计署的意见，审计工作对维护公众信任、问责制和公共资金管理的透明度是至关重要的。对于所发现的漏洞，各机构负责人将彻底审查每个案例，找出根本原因，并迅速采取措施解决问题。我们也不断努力加强各机构的治理能力、流程和系统。优秀工作方式将分享给各个公共机构，以提高治理标准。”