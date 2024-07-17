新加坡股市早盘升0.08%

新加坡股市持续受到中国消费数据不佳的影响而略显淡静。海峡时报指数在星期三（7月17日）早盘上升2.82点或0.08%至3490.73点。

亚洲股市表现不一，香港和悉尼分别上升0.065%和1% ，但上海、东京和首尔分别滑落0.34%、0.16%和0.36%。

辉立Nova高级市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）接受《联合早报》访问时说，相较于欧美股市的活跃，海指的早盘表现显得疲弱，可能是因为中国的需求放慢。

她还说，美国总统候选人特朗普在枪击案后的胜算大涨。市场已把他胜出以及美国联邦储备局降息对股市的影响考虑在内。

新加坡股市全场交易量5亿5662万股，总交易额达4亿7435万元；上升股284只，下跌股178只。

海指成份股升多跌少，其中以新电信（Singtel）的表现最亮眼，有2748万股转手。

集团在星期二（16日）宣布支持泰国挂牌公司Intouch Holdings和海湾能源开发公司（Gulf Energy Development）合并成一家新公司，并表示这将简化新电信在泰国联号亿旺资讯服务公司（AIS）的持股，去除Intouch作为中介控股公司。

作为交换，新电信将获得新公司约9％的股份，还可从此次合并中获得约4亿新元的收益。

新电信股价星期三早盘上升1.64%至3.10元。

领涨的还有泰国酿酒（Thai Beverage）和DFI零售集团（DFRG），分别上升3.09%和2.19%，报0.50元和1.87美元（2.51新元）。

下跌的有创业公司（Venture）、海庭（Seatrium）和大华银行（UOB），分别滑落0.87%、0.67%和0.64%，报14.88元、1.48元和32.85元。



