乌节路超市餐桌现鼠踪 顾客误以为是桌上摆设

商场鼠从天降！公众惊见大老鼠从天花板掉落在用餐桌，引起路人围观，超市员工忙消毒。

读者邱女士（40岁，文员）通知《新明日报》，上个星期天（7月14日）下午约1时30分与丈夫到乌节路中央城（Orchard Central）逛街，路过唐吉诃德（Don Don Donki）超市的用餐区时，发现餐桌上有一只老鼠。

“我难以置信，它原本没动，我还以为只是桌上的摆设。后来定睛一看，发现是一只活生生的老鼠。”

她说，当时自己看呆了，因此在现场驻足10分钟。“当时许多路人也停下脚步观察老鼠。老鼠可能感觉到被注视，在桌子上不敢动。大概过了10分钟我就离开了，老鼠还在桌子上。”

邱女士忆述，她临走前找到一名身穿超市制服的工作人员，告诉对方餐桌上有老鼠。

“半个多小时后我又路过该处，当时已经没有老鼠了。那张餐桌也有食客在用餐。”

她感叹，该处装修得十分好看，若被老鼠“污染”就十分可惜。“我觉得商场或超市可能需要找人查查，看老鼠到底是从哪里冒出来的。”

记者当天下午走访，并未看到任何老鼠踪影。用餐区也有不少食客在桌上用餐。

超市工作人员不愿多谈，但证实确实发生这起事件。“当时顾客说老鼠是从天花板掉下来的，后来我们也把桌子擦干净，彻底消毒。”

负责管理该商场的远东机构零售业务董事陈静芬受询时表示，14日下午2时20分接获职员通知，称地下二层的租户区出现一只老鼠。

“我们立即采取措施，对受影响区域进行深度清洁和消毒。我们将继续与商场内所有租户紧密合作，努力加强定期害虫管制。”

食品局则回复询问时说，当局正在调查此事。