审计署：公园局采购及合约管理程序疏忽 或向承包商多付约193万元

国家公园局的采购及合约管理程序被发现有疏漏，这包括在工程未符合要求情况下照样付款、对工程的完工评估有疏失，以及重复支付款项等，导致该局可能已向承包商超额支付了193万元。

针对审计署在星期三（7月17日）发布的2023／2024财政年度审计长报告，公园局回应说，已立即采取行动纠正有关疏失，并且制定了一系列措施处理问题。

这包括加强对期限合约的管理措施。对于报告指出，公园局对开发和翻新公园和开放空间工程的期限合约承包商，可能做出了超额支付，公园局说，内部调查显示涉事职员没有任何欺骗或不良意图。

公园局已对涉及有关疏失的员工采取纪律行动。该局承诺务必加强对期限合约的管理，并已采取行动追索超额支付的款项，截至今年5月已索回29万元，接下来几个月会同承包商合作追索剩余款项。

建设局 内政部 圣淘沙发展局出现管理疏忽

审计署也点名其他政府部门和机构的疏忽之处，这包括新加坡建设局两项津贴计划对管理申报利益冲突方面的疏漏。

审计署指出，建设局没有对不准确、不完整或缺失的利益冲突申报表格进行跟进。此外，建设局也没有对裕廊路上段的Jurong Apartments客工宿舍经营业者的表现进行适当评估，在业者没有完成合约数项要求的情况下就支付款项。

对于内政部，审计署说，该部门在管理一项供应物流和货仓管理服务的合约时，在库存和记录管理方面有几处待改进。

审计署对三个地点进行审查后发现，库存记录和实际物品库存有落差。在其中两个地点，审计署也发现有关人员对库存和记录的检查工作不足。

此外，报告也指出，圣淘沙发展局在管理两项车辆维修合约方面有疏漏。审计署说，对于每季度一些排好日期的车辆维修工作，承包商不是没有进行，就是没有按时进行，但该局并没有发现这些问题，因此在评估承包商表现时没有考虑这些情况。这意味着，该局在承包商没有完成工作的情况下支付款项。