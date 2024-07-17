新加坡仲夏夜空8月23日开幕 活动延长至三周

今年的新加坡仲夏夜空活动将在8月23日至9月7日期间展开，相较于往年，增加了一周，让公众有更多时间更深入地参与各项体验。

由国家文物局组织举办的新加坡仲夏夜空（Singapore Night Festival）今年迎来第15届，以“玩艺之乐”（Art of Play）为主题，将童年回忆、游戏与灯光装置艺术和活动相结合，为公众带来一场怀旧之旅。

为期三周的活动将于勿拉士峇沙一武吉士街区一带展开。节目策划总监周友君说，这一带拥有非常丰富的历史文化底蕴，本地的第一批教育机构，如道南学校、圣若瑟书院、英华小学和公教中学等都是在这里建立的，如今本地几所艺术学校也坐落于此。

周友君说：“我们今年的仲夏夜空将结合游戏童年和怀旧的概念，把这一区域的历史和文化遗产用互动式展览、游戏、现场表演和工作坊等形式带给大家。希望公众通过节日村、新的艺术场地和互动艺术装置，反思当今世界的怀旧和文化遗产。”

仲夏夜空将结合游戏童年和怀旧概念，把区域历史和文化遗产用互动式展览、游戏、现场表演和工作坊等形式呈献。（李姿仪摄）

今年活动的其中一个亮点奇妙世界（Wonder World），将带公众穿越时空，回到上世纪五十年代的游艺场，借助科技呈献本地艺术家罗心晖的系列绘画作品以及复古广告影像，感受旧时三大游艺场的热闹景象。

新加坡仲夏夜空今年有超过60个合作伙伴，活动范围也将扩大，首次在武吉士街艺术巷（Bugis Street Art Lane）和GR.iD商场举行部分活动。

周友君说，结合时下年轻人喜爱的MBTI人格测试，主办方推出了适合不同人群的活动和路线。

今年的活动将推出四个节日村（Festival Villages），公众可在GR.iD商场、新加坡管理大学、亚美尼亚街和赞美广场体验到不同的活动和表演。

公众可到http://go.gov.sg/sgnightfest了解更多详情。