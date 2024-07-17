审计署：体育理事会入场控制不足 甚至有已故会员游泳健身记录

新加坡体育理事会在ActiveSG游泳池和健身房的入场控制方面存在不足，出现会员证被滥用的情况，甚至还有已故会员上游泳池或健身房的记录。

审计署对2022年7月1日至2023年6月30日的ActiveSG游泳池和健身房入场记录进行了数据分析和抽查，发现会员违例与他人合用特别通行证的证据，也有一些不能享受优惠者，利用特别通行证或按场次折扣的通行证，进入有关设施。

这包括同时多次使用同一张通行证，以及在极短的时间内进出不同的游泳池或健身房，这些都可能导致体育理事会的收入流失。

审计署也发现，有18名已故ActiveSG会员的账号，在他们逝世后还被用来进入游泳池或健身房。其中包括已经逝世4.8年的会员，以及还有一名已故会员的账号被使用多达201次。

体育理事会已经承认目前的系统有所不足，并通知审计署会在新系统中加强这方面的监管程序。体育理事会也会定期检查，以及时发现不寻常的入场情况。

审计署还发现体育理事会的自动贩卖机合同、人力与医药服务采购程序出现疏失。

南洋理工学院消防栓测试报告存疑 校方已报警

另外，审计署接到投诉后，对南洋理工学院维护承包商提交的四份年度消防栓测试报告进行抽查，发现其中两份的真实性存疑，显示承包商有可能在收款前未妥善测试与检查。校方已经为此报警。

审计署星期三（7月17日）发表的2023／2024财政年度审计长报告也透露，南洋理工学院将聘请独立供应商对消防栓进行额外测试，保障校园的安全。消防栓测试报告记录了校园内每个消防栓的运行压力和流量等读数。

此外，审计署也发现南洋理工学院在收取学费时有所延误，包括在2020年4月至2023年3月31日之间，迟发总值898万元的持续教育与培训学费收款通知，以及未及时追讨总值24万元的欠款。

报告也说，截至今年4月，南洋理工学院已经追讨回11万元的学费，并注销了来自62张单据的3万元欠费。“南洋理工学院正在追讨其余款项。”

审计署认为，南洋理工学院应建立及时收款和发通知的程序，并确保这些程序得到一贯的执行和实施，否则费用拖欠得越久，收回的可能性就越低。

校方则承认收款与追款程序有所延误，并说已经从2023年7月开始改进相关程序，比如根据课程类型与学员类型的不同，自动在不同时间点发出账单。院方也计划聘用服务提供商追讨欠款。