德国安联拟22亿元收购英康保险至少51%股权

德国金融服务巨头安联（Allianz）计划收购英康保险（Income Insurance）至少51%的股份，交易金额约为15亿欧元（22亿新元）。

安联于星期三（7月17日）下午发布文告宣布这个消息，收购价格为每股40.58元。这个价格显著高于之前在私人证券交易所的成交价19元。

职总创优企业合作社（NTUC Enterprise）目前持有英康保险约72.8%的股份，其余股份主要由散户投资者持有。

文告称，交易完成后，合作社将继续“保留收入保险公司的大量股份”。

安联保险公司表示，这项交易之后计划让英康保险继续参与全国保险计划。安联还将确保英康保险投保人“无缝过渡”，并兑现英康保险承保的现有保单。

英康保险成立于1970年，约有170多万名客户。

这项交易有待监管批准。

今年3月，日本住友生命保险公司（Sumitomo Life Insurance）收购新加坡保险业者Singapore Life Holdings（简称Singlife）的计划获得新加坡和日本管制当局批准，Singlife正式成为住友生命的子公司。

华侨银行（OCBC）今年5月提出以每股25.60元的价格收购保险公司大东方控股（Great Eastern）其余11.56%的股权，将它私有化。收购要约上星期五已经截止，华侨与一致行动方已拥有、控制、收购或同意收购的股份一共4亿4265万股，或占总股数的93.52％，但还没有达到强制收购门槛。