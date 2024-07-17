AXS推出新应用 不用储值卡也能进出商用停车场

电子付款公司AXS推出新应用，电子停车系统一旦读取到车牌或车内阅卡器号码就会“放行”，再自动从驾驶者绑定的信用卡或转账卡扣除停车费，省却使用储值卡的麻烦。

这款新的驾驶应用“AXS Drive”星期三（7月17日）推出，希望解决驾驶者因储值卡余额不足或已过期，或是车内阅卡器故障等，在停车场无法出闸的困扰。

AXS Drive主要针对购物中心和办公楼等商用停车场。驾驶者目前可在12个停车场包括威士马广场（Wisma Atria）、远东商业中心（Far East Plaza）和白沙乐怡度假村，使用AXS Drive。公司希望到今年底，将应用扩展到100个停车场，相等于全岛约12％的商用停车场。

本地有约3200个停车场，其中约800个属于商用停车场、约1800个是政府组屋等非商用停车场，另约600个是不对外开放的私人停车场。

AXS Drive能与现有的电子停车系统进行集成，因此，运营停车场的业者无须添购额外硬件。应用会通过车牌识别技术，记录车辆进出停车场的时间，再从后端处理收费事宜。

驾驶者只要下载AXS Drive应用，填入车牌和车内阅卡器（IU）号码，再绑定信用卡或转账卡，就能免费使用这个应用。用户离开停车场时，可从闸门显示屏看到停车费，出闸后也会收到应用发出的收费通知。所有收费都会清楚记录在应用中。

使用免费停车券时，驾驶者只要通过AXS Drive应用扫描停车券的条码或QR码，系统就会在后端处理，出闸时不会再收取停车费。

每辆车在任何时候只能绑定一张信用卡或转账卡，但一个应用账号可同时登记多辆车。AXS Drive率先同万事达卡（Mastercard）合作推出，一年后会陆续加入其他付款方式。