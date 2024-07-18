美国三大股指涨跌不一，美国科技股大跌拖累纳斯达克指数的表现，但道琼斯指工业指数却创下新高。

分析师指科技大股如 Meta和英伟达（Nvidia）已经超买，引发市场抛售。

道琼斯指工业指数在星期三（7月17日）收涨0.60%，报41198.21点；纳斯达克指数滑落2.77%，报17996.92点；标普500指数收跌1.39%，报5588.27点。

新加坡海峡时报指数微涨1.66点或0.05%，闭市报3489.57点。

星期四（18日）可关注的股票：

1. 泰国酿酒（Thai Beverage）宣布与泰国房地产投资公司 TCC Assets交换星狮地产（Frasers Property）和星狮集团（Fraser and Neave）的股权。

泰国酿酒在星期四（7月18日）发表文告说，集团的独资子公司 InterBev Investment Limited（简称IBIL）将把持有的 28.78%星狮地产股权全数转给TCC Assets。

作为交换，TCC Assets则会把所持有的 41.3%星狮集团股权转给IBIL。

2. 新翔集团（SATS）旗下的新翔机场服务公司（SATS Airport Services）与新航工程（SIA Engineering）和樟宜机场集团签署谅解备忘录，计划在第三季开展使用自动驾驶巴士运输机场工作人员的概念验证实验。

3. 生命品牌（Life Brandz）将对公司的业务组合展开检讨，包括进行集资活动或其他企业行动，或对旗下公司和餐饮店进行重组。

4. 亚腾美国酒店信托（ARA US Hospitality Trust）宣布完成以1130万美元（约1515万新元）售出费城的一家凯悦酒店的交易。