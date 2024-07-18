工商联合总会：去年73%新加坡企业从自贸协定中受惠

更多新加坡企业更加妥善利用自由贸易协定，但有部分企业遇到困难。

新加坡工商联合总会（SBF）星期四（7月18日）发布自由贸易协定调查报告。73%新加坡企业去年受益于自由贸易协定带来的市场准入，高于2021年的50%。这项调查在去年10月9日至12月17日展开，共涵盖800多个本地横跨不同领域的公司。

报告指出，亚细安产品贸易协定（ATIGA）和亚细安中国自由贸易协定（ACFTA）在过去三年中一直被视为企业受益的关键协议，分别受到81%和41%企业的支持。

同时，在新生效区域自由贸易协议中，区域全面经济伙伴协定（RCEP）（43%）和跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）（38%）是新加坡企业最常利用的区域自贸协议。

报告也指出，目前企业未能妥善使用自贸协定的原因，包括自贸协定内容与企业不对口（43%）和对协定认知不足（25%）。另外，约40%的企业在获取关税优惠时有困难；类似比率的企业也指出，他们遇到过出口和进口当局对货物分类不同的问题。

新加坡工商联合总会指出，会致力于让企业更好理解并更加妥善地利用自贸协定，并已帮助超过1800家企业。当前新加坡共有与64个贸易伙伴签订的27个自由贸易协议，让新加坡企业得以轻松准入更多市场。

今年的新加坡商务峰会（Singapore Apex Business Summit）将于7月23日至25日举行，将分享更好支持企业解决跨境贸易和投资困难的新举措。