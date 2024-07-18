新加坡非有地私宅租金6月止跌 租出单位环比增17%

新加坡非有地私宅6月的租金环比持平，而租出的私宅则环比大增16.8%，预计共计6020个单位租出。若跟去年6月相比，私宅租金已下滑4.7%。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网SRX星期四（7月18日）发布的预估数据显示，新加坡非有地私宅租赁市场表现在6月好转。

代表高档私宅的核心中央区（CCR）的私宅租金继5月下跌后，在6月份再次下跌，且跌幅扩大，环比跌1.2%。

代表中档私宅的其他中央区（RCR）环比微降0.3%，跌幅相对5月份收窄。而代表大众化私宅的中央区以外（OCR）的私宅租金则反弹，环比上涨0.8%，逆转5月份的0.7%跌幅。

99.co首席数据官哈金（Luqman Hakim）指出，和往年一样，非有地私宅出租单位在5月下滑后，会于6月好转，而租金下跌的趋势也有所减缓并趋于稳定。

“鉴于供给上升、利率高筑和经济不确定因素，租金仍有下降空间。”

与此同时，组屋租金在6月份环比上升0.5%。若跟去年6月相比，组屋租金已增长5.5%。6月份，出租组屋单位环比增长2.7%，共计2629个组屋单位在6月份租出，但同去年6月相比仍减少13.5%。

合登集团（Huttons）首席执行官叶润明指出，新加坡第二季度经济增长超过预期，尽管雇主们依旧持谨慎态度，但可能扩充人手，这可促使下半年新加坡租赁市场积极发展。