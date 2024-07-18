我国全年经济增长近2％至3％ 核心通胀率明年降至2％

新加坡主要经济领域的增长，将恢复到冠病大流行前的正常水平，今年全年经济增长估计接近2％至3％。

新加坡的核心通货膨胀率维持放缓，将在今年第四季进一步降温。如果没有预料之外的情况发生，核心通胀率明年料将降至2％左右。

新加坡金融管理局星期四（7月18日）发布截至今年3月底的2023/2024年报，金管局局长谢啇真在记者会上发表谈话时，如此评估。

谢啇真今年1月1日起担任金管局局长，这是他首度主持年报发布会。谢啇真说：“全球经济增长相对坚韧，通胀维持下降，新加坡经济增长动能今年应能加强。”

另一方面，新加坡对抗通胀也取得了良好进展，通胀率于去年第一季达到最高峰5.4％。今年4月和5月，核心通胀平均为3.1％，较今年第一季的3.3％放缓。

谢啇真强调，金管局的货币政策制定，仍以维持中期物价稳定为首要目标。

今年起，金管局从每半年，改为每季度发布货币政策声明，下一次将于7月底发布。

谢啇真在回应媒体有关会否考虑放宽房地产降温措施时指出，金管局关注的重点是金融稳定和宏观审慎风险。

“我们关注本地家庭是否为了买房而过度举债，以及银行曝露的风险是否过高。在这两方面，我们都没有发现这种情况……我们不认为现阶段有行动的必要。”