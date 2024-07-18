涉致陆交局人员殉职 18岁青年加控一罪

涉嫌导致陆路交通管理局人员殉职的18岁青年被加控一项把Singpass户头资料交给他人的控状，不得保释。

18岁青年早前被控六项包括抵触滥用毒品法令、公路交通法令，以及腐蚀性和爆炸性物体和攻击性武器法令等的控状。

这起案件星期四（7月18日）在国家法院过堂，他被加控一项抵触滥用电脑法令的控状，目前共面对七项罪名。

由于被告犯案时未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得公开他的身份。

新控状显示，被告涉嫌在2023年年中，在不知名人士承诺借300元给他后，把Singpass户头密码等资料交给对方。

被告目前仍被还押，不得保释外出。案件展期至7月22日进行保释检讨。

《联合早报》早前报道，被告涉嫌在6月4日早上10时42分，在实里达快速公路（SLE）往武吉知马高速公路（BKE）路段，未按陆交局执法人员指示停车，随后横穿两条车道逃离现场，试图躲避执法人员的检查。

其他控状显示，他涉嫌在未持合格驾照和保险的情况下骑行、持有一把武士刀 ，也被指于2023年8月7日吸食冰毒。

殉职的陆交局执法人员兹杜尔菲卡（Zdulfika Bin Ahakasah）当时尝试拦截这名违规骑行的18岁青年时，不幸撞上中央分界堤，连人带车抛飞，伤重不治。

26岁的兹杜尔菲卡原定7月结婚，婚礼已准备就绪，请柬也已发出，如今却因这起事故与未婚妻阴阳相隔。

被告早前在面控时说，他和执法人员都赌上自己的性命。“我或许是造成他死亡的原因之一，但这不能怪我。”