新加坡股市星期四早盘跌0.64%

美国科技股下滑影响亚洲股市的交投情绪。新加坡海峡时报指数星期四（7月18日）早盘下跌22.41点或0.64%，报3467.16点。

美国可能进一步收紧晶片出口到中国的条例，在股市引发震荡，主要亚洲股市也受影响。截至星期四中午，上海、东京、首尔和悉尼分别下跌0.12%、1.89%、1.27%和0.33%；香港则上升0.21%。

不过，美国联邦储备局若在9月降息，将有助于缓解这贸易纠纷对股市的冲击。

中国银河证券新加坡研究副主管骆敏仪发表报告说，美联储若在9月降息，融资成本可能在近期内下跌，推动房地产投资信托的单位价格上升。她建议投资者注意房地产投资信托的租用率和租金调升率。

“其他投资者应该关注的还包括信贷成本和银行贷款利率的展望，以及电信、航空服务、大宗商品和博彩业是否可维持利润或扩充。另外还有新科工程（ST Engineering）、CSE环球（CSE Global）和扬子江船业（Yangzijiang）。

全场交易量为6亿1173万股，交易总额达4亿7077万元；上升股197只，下跌股252只。

下跌股包括扬子江船业、丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）和丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust），分别滑落2.48%、1.52%和1.46%，报2.36元、1.30元和1.35元。

上升股新电信（Singtel）、DFI零售集团（DFIRG）和新科工程分别上升1.99%、0.54%和0.46%，报3.08元、1.86元和4.41元。