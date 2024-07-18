图管局举办一系列活动 助人们拓展兴趣提升自我

从星期四至星期六（7月18日至20日），有兴趣学习新技能和拓展职业道路的公众，可参与国家图书馆管理局和精深技能发展局合作推出的一系列活动，了解自我提升的机会和资源。

这项名为“工作出色，活得精彩”（Live Well, Work Better）的THRIVE@libraries活动，由图管局和精深局联办，并设有四个活动区，让身处不同职业生涯阶段的公众，认识有哪些自我提升的渠道和资源，并聆听业界人士的建议。

其中三个活动区设在巴耶利峇中心（Paya Lebar Quarter）广场。除了有个让公众发掘休闲乐趣的“生活游乐场”（The Playground），那里还设置“职业健身站”（The Fitness Station），为公众提供自我提升的信息。

例如，淡马锡理工学院和职总恒习（NTUC Learning Hub）等机构将在职业健身站设立展位，说明各种提升和培训课程；科技巨头三星则会介绍旗下最新的生成式人工智能科技，帮助职场人士提高生产力。

巴耶利峇中心还设有“互动休闲室”（The Living Room），邀请专家和业界人士，如苹果公司前高管伯内特（Bill Burnett），分享职业发展和工作与生活平衡的小贴士。

另外，位于巴耶利峇的终身学习学院（Lifelong Learning Institute）也会举行10场讲座和工作坊，为初入职场的年轻人或创业人士等群体提供帮助。

终身学习学院举办的活动已吸引近千人报名，有兴趣的公众可到go.gov.sg/nlb-thrive，了解更多详情。