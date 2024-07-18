荷兰晶片生产机器厂商近场仪器 获得淡马锡参与投资

淡马锡（Temasek）参与投资了荷兰晶片生产机器厂商近场仪器公司（Nearfield Instruments）。

根据近场仪器公司星期四（7月18日）的文告，它的C轮融资由Walden Catalyst Management和淡马锡领投，筹得1亿3500万欧元（1亿9800万新元）。环球资产管理公司M&G Investments则是这轮集资的联合投资者。荷兰国家融资和发展机构Invest-NL和荷兰国际集团（ING）等现有投资者也参与投资。

总部设在荷兰鹿特丹的近场仪器公司，为半导体行业提供先进的计量与检测（Metrology & Inspection）解决方案。它并没透露淡马锡的投资金额。

Walden Catalyst是一家美国创业资本公司，投资支持新一代深科技业务。淡马锡是我国政府的一家投资机构，正在寻找机会投资于新兴科技以解决复杂且影响很大的挑战。

近场仪器公司联合创始人兼首席执行官哈米德·萨德吉扬（Hamed Sadeghian）说：“随着投资者的大笔注资，我们处于很好的位置，将能满足今后十年市场对计量与检测不断增长的需求。”

根据彭博社，近场仪器公司成立于2016年，目前拥有170名员工。它也在韩国设有办事处，为三星电子（Samsung Electronics）等客户提供服务。