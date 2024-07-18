非法进口并处理食品局扣押货物 进口商及负责人遭罚款

因持有非法进口并用于售卖的肉类产品，以及未经授权就擅自处理已被新加坡食品局扣留的货物，海鲜进口商龙跃腾及公司负责人被罚款总共5万8000元。

食品局星期四（7月18日）发文告指出，龙跃腾贸易公司（Long Yue Teng Trading Pte Ltd）因违反两项卫生肉类和鱼类法令（Wholesome Meat and Fish Act），被法院罚款2万9000元。公司董事王利民（音译，Wang Limin）和孔家庆（音译，Koon Kay Kheng）因未能制止公司的违法行为，分别被罚款2万5000元和4000元。

2023年4月，食品局官员对龙跃腾租赁的冷库设施进行检查，发现了5100多公斤用于销售的各种肉类产品。这些从未经批准的中国厂商非法进口的货物，没有有效的进口许可证，所有涉案产品均被食品局扣押。

食品局强调，所有食品进口须符合当局规定，并由合法进口商进口，每样食品都须申报并获得入口准证。来源不明的非法进口食品可能构成食品安全风险。此外，肉类产品必须从获批准国家的合格来源进口，以符合新加坡的食品安全标准与要求。

非法进口肉类和海鲜产品的违例者，一旦罪成将被罚款最高5万元，或监禁最长两年，或两者兼施；重犯者可被罚款最高10万元，或监禁最长三年，或两者兼施。

2023年10月，食品局对龙跃腾进口的一批大闸蟹进行抽样检查，在等待检查结果期间扣留了这批大闸蟹，并且要求进口商不得擅自处理。然而在结果出来之前，龙跃腾未经食品局批准或授权，擅自处理了部分货物。

在没有获得授权情况下，擅自处理被食品局检查或扣押的货品，一经定罪，可被判最高1万元罚款，或监禁不超过12个月，或两者兼施。

公众可上网www.sfa.gov.sg/feedback或拨电68052871，举报相关违法行为。