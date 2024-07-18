六诊所严重违例 CHAS与保健储蓄和终身健保资格撤销

四家私人全科诊所和两家私人牙科诊所，因向政府索取津贴时严重违规，将从参与社保援助计划（CHAS）的诊所名单中除名。它们的保健储蓄和终身健保认证资格也会被撤销。

卫生部星期四（7月18日）发文告指出，这六家诊所是：

宏茂桥6道第713座和蔡厝港环路第50A座的两家Life Family Clinic；

西海岸通道第501座和宏茂桥10道第531座的两家晶良西药房（Loh & Loh Clinic & Surgery）和两家晶良牙科诊所（Loh & Loh Dental Surgery）

从7月24日起，这六家诊所将无法代表病人，向卫生部申请CHAS、保健储蓄和终身健保计划的相关津贴。这些诊所仍可照常营业，持有行医执照的医生也可继续为病人提供治疗。

除了宏茂桥6道第713座的Life Family Clinic，其他三家全科诊所都参加了健康SG计划。从7月24日起，这些诊所也会从健康SG计划中除名，它们不得为旗下健康SG计划参与者提供相关福利，也不得接受新参与者。

根据文告，Life Family Clinic在冠病疫情期间，多次滥用政府的居家康复计划（Home Recovery Programme）和拭子检测计划（Swab and Send Home），例如未进行居家看诊却索取津贴，以及为未呈冠病阳性的患者索赔。

至于晶良旗下的两家全科诊所和两家牙科诊所，卫生部发现它们索取CHAS津贴时严重违例，例如索偿的治疗并非在同一分店进行，以及在收据上篡改病人的住址。