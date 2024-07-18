新传媒为拍戏翻修岌巴山受保留建筑 市建局：工程开始前应先申请

新传媒为拍摄戏剧租用并重新装修了一栋位于岌巴山的受保留建筑，但部分工程并未事先获得市区重建局的批准。

这栋位于岌巴山（Keppel Hill）的洋房，是用于拍摄新剧《小娘惹之翡翠山》。据8world新闻网报道，为重现殖民时期的建筑风格，让观众更贴近当时的娘惹生活样貌，新传媒出资100万元向土地管理局租借这座建筑，重新粉刷、翻修。

市建局在答复《联合早报》时指出，这栋建于1899年左右的两层楼洋房是国有资产，2005年被列为受保留建筑，目前由土管局出租给新传媒作为短期拍摄用途。

市建局之前曾批准新传媒提交的有关建造一个独立于主楼的临时住所的申请，但并未收到其他翻修工程的申请。

后来市建局官员在视察这栋受保留建筑时发现，新传媒进行了额外的局部工程，包括重新粉刷部分建筑物外墙，以及安装可拆除的装饰。

由于这些工程属于表面性质，不会影响建筑物的原貌，市建局评估后认为，这些工程可以在现行准则下获批准，因此在新传媒补交申请后，当局予以批准，但提醒新传媒今后须在进行其他工程之前寻求批准。

新传媒发言人答复《联合早报》询问时承诺，会在任何拍摄场所的租约或许可证到期后，将场所恢复原状。对于上述洋房所进行的工程都是临时且表面的，不会对建筑产生永久影响，所有临时装饰都将在拍摄完成后移除。

市建局强调，对受保留建筑进行的所有翻修或改造工程都必须遵守现行的保护和具体修复指南，这包括在进行加建或改建(A&A)工程、建筑物外墙工程以及选定的室内工程之前必须获得市建局的许可。业主和租户应确保在整个使用或租用期间遵守这些准则。