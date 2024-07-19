95个与郭文贵相关社媒账号或发针对我国敌意信息 内政部下令屏蔽

95个与外籍人士郭文贵相关的社交媒体账号可能被用来发动针对新加坡的敌意信息宣传，内政部首次援引《防止外来干预（对应措施）法令》相关条文，向五个平台发出账号限制指示，阻止本地用户浏览这些账号发布的内容。

内政部星期五（7月19日）上午发文告说，在社媒平台X（前称推特）、脸书、Instagram、YouTube和TikTok上的92个账号，在2024年4月和5月间发布超过120个谈论新加坡领导层交棒的视频，这些账号协调一致声称新加坡已是外国势力的囊中之物，也指新加坡第四代领导人的推举过程有外国势力在幕后操纵。

当局调查发现，这92个账号与流亡美国的中国商人郭文贵，以及同他相关的“新中国联邦”（New Federal State of China）和“喜马拉雅监管公司”（Himalaya Supervisory Organization，简称HSO）属于同一个网络；另外三个社媒账号则属于HSO底下的新加坡分部“新加坡狮城农场”（Himalaya Singapore）。

内政部长认为这95个社媒账号存在外来干预，在有必要维护公众利益的前提下，向上述五个社媒平台发出账号限制指示（Account Restriction Directions），要对方采取所有合理步骤停止让本地用户接触这些账号。

郭文贵1970年出生于中国山东，原是中国富商。2014年，在一场商业纠纷和他的一名情报联系人被捕后，郭文贵逃离中国。他刚在星期二（7月16日）因为骗取投资者超过10亿美元（约13.42亿新元），在美国纽约被裁决欺诈罪名成立。

郭文贵在美期间通过在网上批评中国政府和领导人吸引大批支持者，但外界无法核实他揭露的事情是否属实。

与郭文贵相关的一个社媒账号，今年4月曾经重发他在2021年至2022年之间的视频。他在其中一个视频称：“新加坡是中共的囊中之物。”（取自网络）

据《联合早报》所见，那些被令屏蔽的账号在2024年4月和5月间重新发布了郭文贵在2021年至2022年之间的视频，并附上英语配音。视频称“新加坡是中共的囊中之物”、“新加坡就是下一个香港，只会比香港更坏”，而且“共产党在新加坡已经埋伏了千军万马”，“把后李家时代的新加坡牢牢掌控在共产党控制的人手里”。

郭文贵在这个视频中说：“新加坡就是下一个香港，只会比香港更坏。”（视频截图）

内政部指出，美国社交媒体分析公司Graphika在2021年的一项研究也显示，郭文贵是一个庞大且相互关联的实体媒体与社媒账户网络的核心，在多个平台上散播虚假信息。

内政部说，郭文贵建立的网络也发布其他各种与新加坡有关的叙述，这个网络有协调的行动，以及利用新加坡来推动议程的先例，显示它愿意且有能力散播虚假陈述，损害新加坡的利益。

“这些经过协调的帖子，发布时间恰逢新加坡政治领导层交棒，表明这是有蓄谋的策划和行动。政府有理由相信郭文贵建立的网络有能力并可能利用这95个账号发动针对新加坡的敌意信息宣传，伤害我国的主权和社会凝聚力。”

内政部说，正如国外发生的事件中所见，敌意信息宣传足以削弱人们对民主进程的信心、在社区中制造不和，以及破坏对政府和公共机构的信任。

内政部在文告中也吁请新加坡人，在网上浏览和传播信息时要谨慎甄别，对比可信来源，核实信息的准确和真实度。