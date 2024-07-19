星期五可开盘关注股票

大型科技股再次遭遇抛售，美国星期四（7月18日）隔夜股市全面下滑，道琼斯工业指数收跌1.29％或533点，标普500和纳斯达克指数跌0.78％和0.7％。

受到美国科技股的打击而拖累，新加坡海峡时报指数星期四跌18.41点或0.53%，闭市报3471.16点。亚太其他股市跌多涨少，日本大跌2.51%，表现最为疲软。

亚洲股市星期五（19日）开盘都走软，日本股市跌0.3％，韩国股市跌0.9％。

本地股市星期五可关注股票：

1. 新翔集团（SATS）在星期五早上11时召开常年股东大会前，书面回应股东询问时指出，计划在2025财年，偿还2亿元贷款，持续减少融资成本，为股东创造价值。

2. 海伦司国际控股有限公司（Helens International Holdings）将于星期五正式在新加坡交易所第二次上市，开始挂牌交易。公司通过介绍方式在新加坡上市，因此不会发行新股。2021年在香港交易所主板挂牌上市的海伦司经营酒馆连锁品牌，主要业务在中国，并拥有自家品牌的酒精饮品，主要瞄准年轻顾客。

3. 泛联集团（Pan-United Corporation）推出本地首辆混凝土搅拌电动车，这是集团对可持续发展的承诺。泛联的目标是在2050年，实现碳中和。

4. 英德集团（Eindec）间接持有的全资子公司英德（上海）的业务活动，扩大到食品和农渔产品的交易与分销。集团指出，这是为了要开拓更多元的业务，并为未来增长创造新的营收来源。

5. 祐玛战略（Yoma Strategic）回应新加坡交易所询问时披露，经过向有关当局查询，执行主席潘继泽并没有被软禁，他目前留在有关当局在缅甸首都内比都提供的住宿，并和当局合作，接受调查。潘继泽也没有被提控。祐玛强调，集团的财务、营运和业务不受影响。

6. 大信商用信托（Dasin Retail Trust）披露，信托经理人代理首席执行官王鹏（译音，Wang Peng）接到张镇成的替代董事张忠明（译音，Zhang Zhongming）通过代表律师发出的三封律师信。律师信指出，经过2月19日的特别股东大会，信托经理人不再是大信商用信托的经理人，因此不具有管理信托，及信托子公司的权限。

律师函还指，王鹏被任命为代理首席执行官以来的行为，违背了他身为独立专业经理人的义务，损害信托持有人的利益。王鹏向银行散播负面信息，阻碍信托公司的债务重组。