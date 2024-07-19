祐玛战略回应新交所询问后 股价一度暴跌约10％

祐玛战略（Yoma Strategic）回应新加坡交易所有关执行主席因涉嫌违反银行法规而被缅甸军政府拘留的询问后，股价在星期五（7月19日）早上一度暴跌约10％。

截至星期五早上11时，这只股报0.125元，下跌8.8％。它也是交易量最活跃的股票，共成交约4080万股。

本月早些时候，缅甸媒体Myanmar Now报道称，祐玛战略执行主席潘继泽（Serge Pun）被传在6月初到缅甸首都内比都后，与Yoma Bank和Yoma Land的八名高层员工一起被拘留。公司当时澄清说，缅甸政府尚未对潘继泽提起任何指控。

据彭博社报道，缅甸中央银行宣布，作为“稳定当地经济”努力的一部分，将对包括Yoma Bank在内的七家银行采取行动，原因是它们发放的住房贷款超过央行的限制。

公司澄清，潘继泽正在内比都，与有关当局就银行业务相关事宜会面与合作。

新交所在星期四（18日）询问公司，潘继泽在内比都，以及与有关当局的见面，对公司财务、营运和业务是否有影响。公司在回应时强调，集团的财务、营运和业务不受影响。

这是因为潘继泽能与公司首席执行官沟通，后者与其他主要管理层和相关业务部门负责人管理公司日常运营。

另外，新交所也询问潘继泽是否被拘留或软禁。公司披露，潘继泽目前留在有关当局在内比都提供的住宿，并和当局合作，接受调查。