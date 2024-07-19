再遭美国隔夜股市拖累 新加坡股市周五上午跌0.81％

中美紧张关系可能升温，晶片股被抛售，亚洲股市再遭美国隔夜股市拖累，全面下滑。新加坡股市星期五（7月19日）上午跌28点或0.81％。

截至星期五中午12时，海峡时报指数报3443.16点。将近八成海指股下滑，其中香港置地（Hongkong Land）和扬子江船业（Yangzijiang）跌最多，滑落了2.05％和2.13％。

海指星期四（18日）已下跌了18.41点或0.53%。

星期五上午，MSCI亚洲指数（日本除外）跌1.46％。香港股市跌2.13%，表现最疲软。

彭博社日前的一篇报道称，拜登政府可能正在考虑对中国出口关键晶片制造设备的公司实施制裁，从而进一步加剧两个超级大国之间的紧张关系，晶片股被抛售。

美国星期四隔夜股市全面下滑，道琼斯工业指数跌533点或1.29％，标普500和纳斯达克指数跌0.78％和0.7％。

全球最大晶圆代工制造商台积电（TSMC）刚公布第二季净利，尽管超出市场预期，仍不敌中美紧张关系升温的不利消息，星期四大跌2.4％，星期五上午继续下跌超过2％。

另外，中共第二十届三中全会发布公报，并未提出实质的振兴经济措施，也无法给股市带来提振。

富国银行全球经济师麦肯纳（Brendan McKenna）对路透社说：“虽然可能还会有更多细节出台，但我们认为三中全会的初步公报，未能提供任何特别有意义的信息，显示中国经济的长期发展方向将出现实质变化。”

巴克莱策略师辛格（Kaanhari Singh）认为，如果市场没有得到任何明确信息，股市很可能会继续震荡。