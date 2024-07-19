两艘油船白礁附近起火 两船员送院 船上无新加坡人

一艘新加坡注册的油船与一艘圣多美和普林西比注册的油船在白礁东北方向海域起火，我国海军隐形护卫舰精湛号与空军直升机正在参与救援，有两名船员送院治疗。

新加坡海事及港务管理局星期五（7月19日）发文告说，19日早上6时15分接获通报，指位于白礁东北方向55公里处的新加坡注册油船Hafnia Nile号与圣多美和普林西比（São Tomé and Príncipe）注册的油船西瑞斯一号（Ceres I）上发生火患。

两艘油船所在的位置位于我国的海上搜救区内，海事局已要求在附近船只协助搜救涉事船上的船员。

两艘船共有62名船员

海事局说，Hafnia Nile号上有22名船员，西瑞斯一号上则有40名船员，所有船员均没有失踪，船上也没有新加坡人。

在事故附近的海军隐形护卫舰精湛号（RSS Supreme）已提供协助，转移了16名来自Hafnia Nile号的船员。另有六名该船船员乘坐救生艇逃离，被一艘马来西亚官方船只救起，并送到精湛号上。

目前，精湛号已搭载全部22名Hafnia Nile号船员返回新加坡，所有船员均在舰上接受治疗。

另一艘在事发水域的新加坡注册补给船海豚一号（Dolphin 1）则转移了14名西瑞斯一号的船员，其中两人被我国空军派出直升机转移至新加坡中央医院接受治疗。其余26名西瑞斯一号船员则仍在船上进行灭火作业。

新加坡空军部队星期五也在脸书发文说，空军派出救援10号（RESCUE 10）H225M型直升机，顺利转移两名船员到新加坡中央医院接受进一步治疗。

海事局说，事发水域航行交通未受影响。两艘涉事船只的船东也都已部署了打捞和灭火资源，以支援灭火工作，并在之后将船只拖至安全地点。

目前还不清楚船只起火的原因。