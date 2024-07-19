偷记提款卡密码盗失智雇主近3万元 女佣判监12月

女佣偷记83岁失智雇主提款卡密码，半年盗提2万8050元，结果因为一根“追踪”拐杖，事迹败露。

被告是斯里阿顿（Sriatun，45岁），来自印度尼西亚，她面对两项监守自盗的罪名，控方以其中一项提控，另一项交由法官下判时一并考虑。被告星期四（7月18日）认罪。

受害人是被告的男雇主（83岁），于2021年被诊断患有失智症。

根据案情，被告已工作两年，与男雇主和他太太同住，工作包括日常家务，以及照顾男雇主。

其间，被告得知雇主的提款卡密码，萌生偷钱的念头。被告在去年1月14日至9月24日之间，偷用雇主的提款卡盗提，一共提走了2万8050元，直到户头里只剩下47元1角9分。

去年11月2日晚上，男雇主的儿子来探访，发现家中有一封市镇会的来信，要求父亲缴交杂费。儿子当下感觉事有蹊跷，毕竟一般都通过财路（GIRO）付费。检查户头后，儿子发现有多笔提款记录，当天就报警。

记者走访受害人的住家，受害人妻子罗女士（80岁）告诉记者，由于丈夫失智，加上行动不便，需要坐轮椅、柱拐杖，因此才请女佣帮忙照料。

“她（女佣）其实做的不错，平时会推我丈夫出门，让他晒晒太阳。我们没有提防她，所以不知怎么的她就拿到银行卡和密码，一直去提钱。”

她透露，儿子之前买了拐杖给他们，还在丈夫的拐杖上放了追踪器（Airtag）。“丈夫曾在附近巴刹走失，追踪器是为了防止他再次走失，没想到也揭发女佣带丈夫去提钱。”

罗女士说，儿子发现钱不见，也检查了追踪器的记录。“儿子发现丈夫频频去一间‘银行’，揭发女佣借散步的机会，带着我的丈夫去提钱。儿子马上报警，警察也上门捉人。”

法官星期四下判时指出，受害者上了年纪，又患有失智症，属弱势群体，被告理应照顾他，却偷走雇主巨额款项，最后判她坐牢12个月。