义顺组屋高楼抛物 凌晨惊动警方敲门调查

组屋常有人高楼扔下烟头、纸巾、甚至是刀片，日前有人半夜抛衣服下楼，惊动警方凌晨敲门调查问话。

这起事件发生在上星期六（7月13日）凌晨，地点在义顺环路第363座组屋。

居民杰森（58岁，技工）告诉《新明日报》，当天有人不知何故从楼上扔下不少衣物，以及一些印有快时尚跨境电商平台Shein的包装袋。后来有其他居民报警，惊动警方凌晨2时到组屋调查，甚至还敲了他的家门。

“虽然我知道这一座组屋时有发生高楼抛垃圾的情况，但我不理解为何警方会在半夜敲门来调查问话。”

被吵醒的他事后也将自己的遭遇向Stomp网站申诉。记者星期四（19日）上午走访时，发现组屋二楼几个单位冷气壁架上，挂着不少被扔下楼的衣物。

据观察，组屋二楼的冷气壁架挂着不少被扔下的衣物。（庄耿闻摄）

负责打扫该处的清洁工人受访时说，这座组屋常有人扔垃圾下楼，主要是扔烟头和纸巾等，有时还会扔下卫生巾，所以必须勤打扫卫生。“我一天要来打扫三次。”

住在低楼的居民王先生指出，纸巾和烟头是最常见的垃圾，有一次甚至有人丢刀片下楼。“因为有高楼抛物的问题，所以我家从不把衣服晾在窗外。”

义顺市镇会回复询问时强调，高楼抛物是一种危险、不负责任和反社会的行为，并已将此事通报给环境局处理。

市镇会也指出，已加大宣传力度，教育居民高楼抛物的危险性。此外，义顺市镇会的物业团队和社区大使会定期巡视，并会密切关注并向环境局报告此类行为，以便执法。































