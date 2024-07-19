新捷运以5亿2600万元再标得实里达巴士配套

新捷运以约5亿2600万元，击败四个竞争对手，再次标得实里达巴士配套的经营权，这个得标价比它现有的五年服务费高出约9.5%。

陆路交通管理局星期五（7月19日）发文告宣布，把实里达巴士配套的经营合约颁给新捷运。五年的合约总值约5亿2600万元，将从明年第一季生效。如果表现良好，合约可延长两年至五年。

实里达巴士配套涵盖29条巴士路线，穿行于宏茂桥、杨厝港和义顺等地，这些巴士是从实里达巴士车厂出车。根据新合约，新捷运也将继续管理宏茂桥和杨厝港巴士转换站。

新捷运在2017年以约4亿8033万元的最低投标价及卓越的服务献议，击败八个国内外竞争对手而得标。

这个配套的合约将在明年3月到期。陆交局去年10月底招标，共吸引了五家海内外业者竞标，包括香港汇达交通服务有限公司（Bravo Transport）和英国Ascendal集团的合资公司、西班牙的Nex Continental控股，以及本地的新捷运、SMRT巴士和易塔通（Tower Transit）。

新捷运的出价并非最低，略高于易塔通为备选提案出价的5亿2000多万元。香港汇达和Ascenda合资公司的标价最高，为6亿1200多万元；西班牙Nex Continental则出价5亿5980多万元。

新捷运的献议书获得最高分

陆交局指出，在考虑质量和标价因素后，新捷运的献议书获得最高分，包括提出协助提升整体巴士业的措施。

这包括与新加坡巴士学院合作，在实里达巴士车厂设立本地第一个电动巴士卫星培训中心，并采用混合实境（Mixed Reality）技术进行培训，协助员工为公共巴士车队电动化做准备。

新捷运也将安装智能系统，监测运营信息和水电使用情况，以提高生产力，促进可持续发展。

根据巴士发包经营模式，政府将支付业者一笔服务费，车资收入则归公家。

陆交局是采用“双信封”的评标方式，即先评估竞标者所能提供的服务素质，包括维修机制及给予车长的福利配套等；只有符合要求，才打开第二个信封看业者如何出价。