“蓝屏死机”大瘫痪 CrowdStrike系统故障波及全球多行业

全球采用微软产品的系统在7月19日（星期五）出现大量“蓝屏死机”（Blue Screen of Death）大瘫痪，影响全球多个行业。

其中，新加坡樟宜机场多家航空公司、泰国曼谷机场和马来亚铁道公司（KTMB）购票系统也受到影响。

根据网站Downdetector数据，微软Microsoft 365故障报告于新加坡时间下午2时19分在新加坡达到高峰，一度达153起。

据悉，这次大瘫痪，是由微软系统内第三方解决方案提供商CrowdStrike的系统出现故障所致。根据澳大利亚媒体Skynews报道，这次大瘫痪，相信跟CrowdStrike向全球微软设备推送的有问题的系统更新有关。

CrowdStrike总裁乔治·库尔茨（George Kurtz）在星期五下午5时45分发布的贴文中称，问题导因已找到，公司正在与受影响的顾客合作解决这个问题。

CrowdStrike在13年前成立

CrowdStrike成立于2011年，总部位于美国得克萨斯州，是一家专注于云交付的端点保护网络安全公司，即利用云端（cloud-based）提供先进网安服务，保护手机、服务器等端点设备，免受各种网络威胁。

公司于2019年在纳斯达克证券交易所挂牌上市。

公司的核心产品是一款名为CrowdStrike Falcon的解决方案，可保护连接到企业网络的设备、在云环境内运行的应用、用户身份信息和用户数据等风险领域。

微软与Crowdstrike在网安方面有合作

根据微软与Crowdstrike的网站信息，这两家公司在网络安全集成方面有合作。

确切来说，CrowdStrike旗下网安解决方案Falcon for Defender为微软量身定做，可提高微软旗下另一款网安软件Microsoft Defender的安全能力，为后者提供额外的威胁捕捉（threat hunting）服务、独立安全验证，并补上后者漏洞，以提高后者系统的整体安全。

这款集成解决方案，采用CrowdStrike的人工智能（AI）驱动检测和威胁情报，识别那些可能没被微软Microsoft Defender拦截的网安“落网之鱼”。

微软的Microsoft 365是全球被广泛使用的生产力和协作软件套件，旗下软件和应用包括Office、云服务、Windows 11企业版等。而Microsoft Defender就是相关的安全产品，为微软产品提供威胁保护和修复。