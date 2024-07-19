新邮政新电信国家图书馆等 部分服务受大瘫痪影响

全球采用微软产品的系统出现大量“蓝屏死机”大瘫痪，新加坡邮政、新电信、国家图书馆等一些服务皆遭遇系统问题，目前正尽全力恢复。

新加坡邮政（SingPost）发言人星期五（7月19日）回复《联合早报》询问时说，由于外部供应商引发的广泛信息技术故障，邮政中心遭遇了系统停机。

“受影响的服务包括国际和国内运输平台，以及包裹追踪系统。我们的账单支付、自助服务机器（SAM）和POPStation标签打印服务也暂时无法使用。”

发言人指出，虽然包裹追踪系统受到影响，但配送服务仍然不受影响。POPStop应用、网上平台shop.singpost，以及与新加坡移民与关卡局和保健促进局相关的服务正常运作。POPStation取件也如常进行。

新电信（Singtel）集团发言人受询时说，新电信的网络和连接服务未受到由电脑安全技术公司CrowdStrike引发的全球信息故障影响。

“然而，一些客户服务如热线电话和网购流程都受到了影响。信息技术团队已迅速恢复了热线电话，并正在加紧工作以逐步恢复其他服务。对于造成的不便，我们深感抱歉。我们也正在密切监控情况，并将保持高度警惕。”

《联合早报》记者下午走访碧山公共图书馆时也发现，公众使用借书的电脑系统面临困难，图书馆管理员协助他们用手机应用借书。另外，公众借书后离开图书馆时闸门也会突然响铃，需要管理员前来检查，确保公众借的书能对应系统的记录。

据了解，借书电脑系统从早上就开始发生问题，公众在登记借书记录时反应迟滞。不过，利用手机应用借书则没有问题。